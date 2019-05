Mercato: De Rossi e gli altri, la top 10 dei giocatori in scadenza

15/05/2019

Tra i dieci colpi a costo zero da tenere d'occhio in Europa entra di diritto anche Daniele De Rossi, a poche ora dall'annuncio dell'addio alla Roma. Ha ancora voglia di giocare e potrebbe essere un affare per chi volesse scommettere su di lui. Dando per scontato che Diego Godin, in scadenza con l'Atletico Madrid, ha già l'accordo con l'Inter e che il messicano Hector Herrera, in scadenza con il Porto, va già considerato dell'Atletico Madrid, ecco i dieci nomi più caldi a questo proposito.