Mercato, Chiellini vicino all'MLS: incontro per chiudere con il Los Angeles FC

MERCATO

Gli emissari del club californiano attesi a Milano per incontrare l'agente del difensore, che non ha intenzione di smettere col calcio

Il futuro di Giorgio Chiellini sembra sempre più a stelle e strisce. Il difensore azzurro, che contro la Fiorentina disputerà la sua ultima partita con la maglia della Juventus, è infatti pronto a sbarcare in MLS. Secondo Sky Sport nei prossimi giorni è in programma un incontro a Milano tra alcuni emissari del Los Angeles FC e l'agente del calciatore, Davide Lippi, durante il quale dovrebbe essere definito l'accordo per il trasferimento al club californiano.

Chiellini aveva già lasciato intendere che dopo 17 stagioni in bianconero la sua intenzione fosse quella di proseguire col calcio giocato e quest'ultima novità ne è la conferma. Nel suo destino ci sono gli Stati Uniti e, per la precisione, la franchigia losangelina che ha raccolto l'eredità del Chivas USA e che ha fatto il suo debutto in MLS solamente nel 2018.

La stella della squadra è il messicano Carlos Vela, ex Arsenal e Real Sociedad, che nel 2020 la trascinò fino alla finale di Concacaf Champions League, persa contro il Tigres. L'attuale tecnico è invece l'ex difensore dell'Hannover e della nazionale americana Steve Cherundolo, che nel 2022 ha preso il posto di Bob Bradley (prossimo allenatore di Insigne a Toronto). Se l'affare dovesse andare in porto, Chiellini potrebbe trovarsi di fronte nel derby con i Galaxy il suo ex compagno Douglas Costa, che è in prestito fino al 30 giugno, ma il cui futuro sarà presto oggetto di discussione.

