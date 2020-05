Mercato bloccato al Barcellona: tutti vogliono restare

Arthur, Neto, Rakitic, Vidal e Umtiti. Ogni volta che il Barcellona prova a inserirli in una trattativa di mercato arriva puntale, direttamente o dai loro agenti, una risposta inequivocabile: "da qui non ci muoviamo". Se ne sono accorti anche i club italiani, Inter e Juve su tutti, quando hanno provato a chiedere Vidal e Arthur come contropartite tecniche. Ora però il club catalano ha un serio problema, visto che ha la necessità di ridurre il monte ingaggi di almeno 200 milioni.