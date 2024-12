Mbappé, messaggio al Real: "Nessuno si pentirà del mio acquisto"

"Nessuno si pentirà del mio acquisto". Così l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé attraverso i media spagnoli lancia un messaggio di sfida con se stesso, di fiducia nei confronti del club e della scommessa fatta. "Posso fare molto di più. So di avere molto di più nelle gambe, nelle ultime partite gioco meglio, la partita del Bilbao mi fa bene, ho toccato il fondo, sbaglio un rigore ed è ora di capire che devo dare il massimo per questa maglia e gioca con personalità", ha dichiarato dopo la partita contro il Siviglia. Sempre Mbappé ha detto dopo la partita contro il Siviglia che settimane fa aveva toccato il fondo, che non era più lo stesso, che era un giocatore diverso e che era in debito con il Real Madrid, ma soprattutto con i tifosi e con Florentino Pérez, responsabile per un acquisto firmato, uno di quelli che hanno contribuito molto a far sì che il Real Madrid dominasse il calcio europeo negli ultimi anni. I due rigori sbagliati, il secondo a San Mamés, hanno intaccato la sua autostima, ma aveva già capito prima che qualcosa doveva cambiare. "Voglio vincere titoli nel 2025", è l'augurio per il 2025.