Mbappé a Macron: "Stasera l'annuncio del passaggio al Real"

Per il passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid manca solo l'ufficialità, ma ormai pare sia solo questione di ore. A dettare i tempi della vicenda è stato infatti il diretto interessato durante una visita di Emmanuel Macron nel ritiro della Francia in vista di Euro 2024. "Oggi è l'annuncio?", chide il presidente all'attaccante in un video diffuso da RMC Sport dopo alcuni brevi convenevoli sullo stato di forma del giocatore. "Stasera", replica in maniera decisa l'ex stella del Psg avviando il countdown finale del suo trasferimento alla corte di Carlo Ancelotti.