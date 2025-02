Walter Mazzari è pronto a tornare in panchina: vicino l'accordo con gli iraniani dell'Esteghlal

A sottolineare i contatti fra il club asiatico e l'ex allenatore di Napoli e Inter è il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh che su X ha riportato la notizia spiegando come Mazzarri potrebbe diventare la persona giusta per rilanciare l'Esteghal, nono in campionato con ventitré punti. Non si tratterebbe del primo italiano ad approdare a Teheran visto che nel 2019 approdò Andrea Stramaccioni, esonerato dall'Estegal dopo soli cinque mesi.