Da Maxi Lopez arriva un suggerimento per Mauro Icardi. "La cosa giusta da fare per lui è provare ad andare altrove, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostare di essere ad alti livelli. Se ha voglia di crescere e continuare, deve sempre ripartire e in questo caso trovare un altro progetto. Anche se capisco che dopo che giochi per tanti anni nella stessa squadra diventa difficile lasciarla", le parole dell'attaccante (attualmente svincolato) ed ex marito di Wanda Nara. Quindi, su Lautaro Martinez: "E' fortissimo, ha bisogno di giocare da prima punta con continuità e avere la fiducia dell'allenatore. Con Conte potrà fare molto bene, anche perché l'Inter ha ridotto il gap con la Juventus".