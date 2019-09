L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune parole di Blaise Matuidi dopo il pareggio di Madrid: "Cosa è cambiato rispetto a un mese fa? Per me niente: io lavoro tutti i giorni per la squadra e sto bene con i miei compagni e con la società. Per me la cosa più importante è il campo. Io sono stato felice di restare e del mio possibile addio avete parlato solo voi. Gioco in una grande squadra. I dirigenti non mi hanno mai detto che me ne sarei andato. Loro mi assicuravano che sarei rimasto e così è stato".

Tempo reale venerdì 20 settembre