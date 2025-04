Materazzi, il retroscena: "Sono stato a un passo dal Milan"

Marco Materazzi, bandiera dell'Inter, è stato a un passo dagli storici rivali del Milan. A rivelarlo è proprio il difensore azzurro nel corso di un'intervista con Fabrizio Romano: "Io al Milan? Sono stato molto vicino. Era il 2006, all’Inter giocavo poco e volevo andare al Mondiale in Germania". Poi l'ex nerazzurro entra nel merito di una scelta che avrebbe avuto diversi risvolti ambientali non semplici: "Non era una scelta facile per me perché sapete... i tifosi dell'Inter mi amano e quelli dall'altra parte mi odiano". Poi scherza: "Avrei avuto bisogno di Gattuso che mi aspettava dall'altra parte..."