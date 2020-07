Massara: "Su Donnarumma bisogna costruire il futuro del Milan"

Donnarumma, Ibrahimovic e Rebic: ecco i tre nodi di mercato toccati dal ds del Milan Frederic Massara pochi minuti prima del fischio d'inizio del match contro il Sassuolo. Parole importanti, specie per quanto riguarda il futuro del portiere oggi alla 200esima partita in rossonero: "Gigio è un giocatore fantastico, sul quale bisogna cercare di costruire la storia presente e futura del Milan". Presto dunque ci sarà l'incontro con Mino Raiola, procuratore di Donnarumma, mentre per quanto riguarda Ibrahimovic il colloquio è rimandato a inizio agosto "Con Zlatan ci troveremo subito dopo la fine del campionato, anche lui è focalizzato su queste partite. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire, il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra ed aiutato la crescita di questi ragazzi".