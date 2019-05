MASSARA: "ROMA FORTE INDIPENDENTEMENTE DA CHI LA ALLENERA'"

12/05/2019

"Molti allenatori vengono accostati alla Roma, l'unica cosa che posso dire è che a prescindere da chi sarà l'allenatore il prossimo anno la Roma sarà forte e ambiziosa". Lo ha assicurato il direttore sportivo del club giallorosso Frederic Massara in merito al nome del tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione. "Io ritornerei sulle parole di Mister Ranieri che valorizzano la grande statura professionale riportando l'attenzione di tutti alle ultime tre gare da giocare e anche il suo grande amore per questa squadra mettendosi a servizio di questa società che per lui è veramente un grande amore".