Udinese, Runjaic: "Mercato ancora non chiuso, sappiamo cosa ci serve"

Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di domenica sera della sua Udinese contro l'Inter ha parlato anche di mercato: "Abbiamo una chiara linea in mente di cosa abbiamo bisogno e di quali giocatori servono a questa squadra. Sappiamo che il mercato è difficile e ci sono determinate tempistiche. Non è ancora chiuso ed essendo l'Udinese bisogna essere pazienti. È meglio acquistare meno giocatori piuttosto che prenderne tanti solo per averne. Abbiamo puntato su molti giovani, l'Udinese è un trampolino di lancio e dobbiamo lavorare su chi abbiamo a disposizione. Vogliamo essere più costanti rispetto alla scorsa annata. Diamo molte informazioni ai giovani ma bisogna dargli tempo di maturare", ha concluso