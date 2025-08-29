Fenerbahce, maxi-buonuscita a Mourinho

José Mourinho e il suo staff tecnico riceveranno un compenso di 15 milioni di euro dopo che l'allenatore è stato esonerato dal Fenerbahce, la squadra di Istanbul con cui il tecnico portoghese aveva iniziato a lavorare nel 2024. "Mourinho aveva un contratto con il Fenerbahce per un altro anno. Si prevede che il tecnico portoghese riceverà un compenso netto di 9 milioni di euro. Includendo lo staff tecnico, questa cifra raggiungerà circa 15 milioni di euro", riferisce l'emittente turca Ntv, aggiungendo che Mourinho ha collezionato 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte in 62 partite con il Fenerbahce in tutte le competizioni.