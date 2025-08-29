La Fiorentina blinda Kean: tutto definito per il rinnovo fino al 2030

La Fiorentina blinda Moise Kean: come anticipato dal nostro Orazio Accomando, il club viola ha trovato l'accordo per il rinnovo, fino al 2030, dell'attaccante azzurro. Kean, reduce da una stagione da 25 gol, è stato sondato da diversi club soprattutto sauditi nel corso di questo mercato ma ha preferito rimanere a Firenze e lavorare con il suo agente per il prolungamento di un anno dell'attuale contratto.