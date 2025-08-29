Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

La Fiorentina blinda Kean: tutto definito per il rinnovo fino al 2030

Sabato è atteso l'annuncio del club viola

29 Ago 2025 - 23:09
© Getty Images

© Getty Images

La Fiorentina blinda Moise Kean: come anticipato dal nostro Orazio Accomando, il club viola ha trovato l'accordo per il rinnovo, fino al 2030, dell'attaccante azzurro. Kean, reduce da una stagione da 25 gol, è stato sondato da diversi club soprattutto sauditi nel corso di questo mercato ma ha preferito rimanere a Firenze e lavorare con il suo agente per il prolungamento di un anno dell'attuale contratto. 

Nonostante l’arrivo in città, non è invece stato ancora completato l’acquisto di Nicolussi Caviglia a causa di un dettaglio da sistemare nell’accordo con il Venezia. Parti in attesa dell’ok per firmare il contratto.

moise kean
fiorentina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:09
La Fiorentina blinda Kean: tutto definito per il rinnovo fino al 2030
22:17
Udinese, Runjaic: "Mercato ancora non chiuso, sappiamo cosa ci serve"
21:35
Nuova vita per Federico Barba: va a giocare in Indonesia
20:27
Fenerbahce, maxi-buonuscita a Mourinho
19:30
Anche il Besiktas esonera l'allenatore, via Solskjaer