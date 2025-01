Martinez Quarta saluta la Fiorentina: "Non era quello che mi immaginavo"

"Oggi è il momento di salutarci. Oggi saluto il club che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Saluto il club che ci ha dato tutto sia a me che alla mia famiglia. Saluto una tifoseria che ci ha dato tutto l'amore sin dal primo momento. E quanto mi dispiace, perché vi sarò sincero...non era quello che immaginavo sei mesi fa quando ho rinnovato". Lucas Martinez Quarta saluta così la Fiorentina in un messaggio pubblicato sui suoi profili social. "Perché avevo detto che sognavo di alzare e portare un trofeo a Firenze che ormai manca da anni. Ci ho provato, ci abbiamo provato - ha sottolineato il difensore, prossimo al trasferimento al River Plate - Voglio ringraziarvi tantissimo per l'affetto dimostrato in questi giorni. Vi ho dato tutto, e ho cercato sempre di dare il massimo in ogni partita. Di onorare sempre questa maglia e di rispettarla", ha concluso Martinez Quarta dedicando un pensiero speciale al compianto Joe Barone ("mi ha dato tutto l'affetto fino a quando è stato con noi e rimarrà per sempre nel mio cuore").