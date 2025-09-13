Marsiglia-Pavard, Benatia: "Parlavo con gli agenti da aprile, voleva venire da noi"

Intervistato dal canale ufficiale della Ligue 1, Mehdi Benatia è tornato sull'acquisto di Benjamin Pavard da parte del Marsiglia: "Ero in contatto da tempo con gli agenti di Pavard, fin da aprile" ha raccontato il ds dei transalpini. "Sapevo che aveva voglia di venire a Marsiglia. Lo aveva fatto sapere e a maggio avevamo anche fatto un pranzo con Adrien Rabiot. In quell’occasione, Rabiot mi aveva confermato il desiderio di Pavard di raggiungerci. In quel momento ho parlato con l’Inter. Era un po’ complicato per noi: ingaggio pesante, trasferimento oneroso, non potevamo chiudere subito. Le cose sono cambiate col passare delle settimane e quando è diventato possibile per noi, ho preso il telefono. Con lui è stato facile perché aveva tantissima voglia di venire. È stato semplice: stava scendendo dall’aereo per la Nazionale, mi ha richiamato subito perché non vedeva l’ora di arrivare. E oggi è qui".