Marsiglia, interesse per Asencio del Real Madrid

L'Olympique Marsiglia è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto. Secondo quanto riportato da alcuni media spagnoli, il club avrebbe messo nel mirino Raul Asencio, centrale classe 2003 del Real Madrid. Protagonista di una buona stagione sotto la guida di Carlo Ancelotti, con l'arrivo in panchina di Xabi Alonso qualcosa è cambiato e Asencio sembra non essere più una pedina fondamentale. Il Marsiglia segue da vicino l'evolversi della situazione e se le cose non dovessero cambiare, i Blancos potrebbero decidere di ascoltare qualche offerta, consapevoli che il calciatore necessita di minuti per poter crescere.