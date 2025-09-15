Juventus, il retroscena su Adzic: rifiutate tre offerte in estate

Dopo il gol vittoria contro l'Inter, Vasilije Adžić è la star del momento in casa Juventus. L'edizione odierna di Tuttosport, però, rivela un importante retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare nettamente la realtà dei fatti. Sul montenegrino, infatti, durante l'ultima sessione di mercato c'è stato il forte interesse di tre club italiani: Genoa e Sassuolo in Serie A e Palermo in Serie B. Queste tre squadre puntavano al prestito del numero 17. I bianconeri, però, non hanno mai aperto a una cessione del trequartista classe 2006. Lo stesso tecnico Igor Tudor ha chiuso le porte a una sua eventuale partenza, trovando nel club un forte alleato. Insomma, su Adžić c'è grande fiducia da parte di tutto l'ambiente Juve.