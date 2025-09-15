Van der Sar: "Nel 1999 potevo andare al Liverpool, ma scelsi la Juventus"

Edwin van der Sar è stato uno dei più grandi portieri della storia del calcio, tuttavia il portiere olandese ha vissuto un periodo difficile quando ha vestito la maglia della Juventus. Una scelta che van der Sar non rimpiange come riportato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Avevo due possibilità: Liverpool o Juventus. Ho parlato con entrambi i club, poi il cuore mi ha spinto in Italia: la A era il campionato migliore in quegli anni, la Juventus un club storico e ci aveva battuto in finale di Champions nel 1996. Mi piaceva la maglia bianconera ed ero intrigato dall’idea di giocare nella squadra in cui era stato protagonista un portiere leggendario come Zoff".