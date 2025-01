Marsiglia, De Zerbi ingaggia ex laziale Luiz Felipe

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha ingaggiato l'ex difensore della Lazio Luiz Felipe come svincolato dopo che il difensore ha rescisso il suo contratto con la squadra della Saudi Pro League Al-Ittihad. I nove volte campioni di Francia hanno dichiarato martedì che il giocatore 27enne, nato in Brasile, ha completato con successo le visite mediche. I termini dell'accordo non sono stati divulgati. Luiz Felipe ha iniziato la sua carriera da professionista nel 2015 e si è unito rapidamente al club di Serie A della Lazio. Ha anche giocato nel campionato spagnolo per il Real Betis. È il primo acquisto del Marsiglia nella finestra di mercato invernale. Il club è attualmente al secondo posto nella classifica del campionato francese dietro al leader Psg e spera di qualificarsi per la Champions League della prossima stagione.