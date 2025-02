Paul Pogba al Marsiglia è una voce di mercato che si rincorre da tempo ma, sentendo il ds dell'Olympique, non si avvererà nell'immediato: "Paul è speciale, piace a me come a Longoria (il presidente del club, ndr). Ci abbiamo pensato, volevamo prenderlo ma non è ancora in forma. Avrebbe senso tesserarlo ora quando non sarebbe utile sino a fine stagione? Vedremo in estate, se si presenterà l'occasione" le parole di Medhi Benatia.