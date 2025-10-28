Marsiglia, anche il Tottenham su Greenwood

Mason Greenwood ha ritrovato il livello di un tempo al Marsiglia. L'attaccante è stato il grande protagonista di questo inizio di stagione con 8 gol e 4 assist in 12 partite disputate tra Ligue 1 e Champions League. Per questa ragione, diversi top club starebbero seguendo da vicino il classe 2001: oltre ad Atletico Madrid, Aston Villa, Barcellona e West Ham bisogna registrare anche l'interesse del Tottenham. Greenwood è legato all'OM da un contratto che scade nel 2029 e i francesi non hanno intenzione di privarsene. Se, però, dovesse arrivare un'offerta importante, allora il Marsiglia potrebbe anche decidere di sedersi al tavolo e trattare.