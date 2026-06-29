Maresca e l'addio al Chelsea: arriva la versione del Manchester City in un comunicato

Dopo la dura nota del Chelsea che ricostruiva l'addio di Maresca ai Blues non senza polemiche, ecco arrivare la nota a riguardo del Manchester City. "Possiamo confermare che nell'autunno e nell'inverno del 2025, quando era allenatore del Chelsea, si sono svolte conversazioni riservate tra alcuni rappresentanti del City e Enzo Maresca in merito alla possibilità di un suo ritorno al City come allenatore ad interim nel caso in cui Pep Guardiola avesse lasciato la panchina - si legge -. Prendiamo atto della dichiarazione del Chelsea riguardo al contesto in cui Enzo ha lasciato il club. Riconosciamo anche il contesto in cui è stata data l'autorizzazione per le discussioni e riconosciamo che la sua partenza a metà stagione ha avuto un impatto negativo sulla stagione del Chelsea".