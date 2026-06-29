Il Chelsea attacca Maresca senza citarlo: "Ci ha tradito, fatto male anche per colpa delle sue dimissioni"

E ancora: "A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno prima. "Nessun club vuole cambiare il proprio allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare ad adempiere ai suoi doveri fino alla fine della stagione, al club non è rimasta altra scelta se non proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il simbolo del club accettando le sue dimissioni".