Il Chelsea attacca Maresca senza citarlo: "Ci ha tradito, fatto male anche per colpa delle sue dimissioni"

29 Giu 2026 - 15:24
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Nei minuti in cui il Manchester City annunciava l'arrivo di Maresca è arrivato un duro comunicato del Chelsea, sua ex squadra, che attaccava il tecnico italiano senza nemmeno citarlo. "Nell'autunno dello scorso anno, il club è stato informato dal nostro ex allenatore che poteva esserci un'opportunità per lui di succedere a Pep Guardiola alla fine della stagione - si legge -. È diventato chiaro per noi che era pienamente impegnato a perseguire questa opportunità nonostante fosse vincolato da un contratto a lungo termine che non aveva il diritto di rescindere.

E ancora: "A dicembre 2025, il nostro allenatore si è dimesso inaspettatamente e bruscamente. Ovviamente, ci siamo sentiti traditi poiché non potevamo credere che la sua testa e il suo cuore fossero concentrati su un altro club nonostante fosse arrivato al Chelsea solo l'anno prima. "Nessun club vuole cambiare il proprio allenatore a metà stagione. Tuttavia, alla luce della sua decisione di non continuare ad adempiere ai suoi doveri fino alla fine della stagione, al club non è rimasta altra scelta se non proteggere i nostri giocatori, i nostri tifosi e il simbolo del club accettando le sue dimissioni".

Infine il riferimento ai 17 milioni di sterline pagate dal City per liberare Maresca: "Date le circostanze e data il reciproco rispetto tra i club, è stato raggiunto un accordo con il Manchester City che include il pagamento di un indennizzo.  È stato raggiunto anche un accordo confidenziale con l'ex allenatore in base al quale, anche lui pagherà un indennizzo. Guardando alla prossima stagione, con Xabi Alonso abbiamo un allenatore dotato di una straordinaria intelligenza calcistica e di una grande integrità professionale. Possiede tutte le qualità necessarie per garantire ai tifosi del Club il successo che meritano e si aspettano".

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