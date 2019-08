Non solo il Real Madrid, anche la Juventus è in corsa per Paul Pogba. Lo scrive 'Marca' spiegando come per concretizzare l'operazione con il Manchester United la difficoltà è il tempo. Se è vero che i due club hanno tempo fino al 2 settembre per arrivare al centrocampista francese, bisogna necessariamente tenere conto che il Manchester United ha tempo solo fino a giovedì, giorno di chiusura del mercato in Premier, per trovare un ipotetico sostituto. Se prima di quella data a Manchester non arriveranno rinforzi a centrocampo, è quasi impossibile che i Red Devils accettino di cedere Pogba in questa finestra di mercato.