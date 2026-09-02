Mandragora torna al Toro: "Avevo lasciato qualcosa in sospeso"

"Bello tornare qui, ho detto più volte che sono stato bene: sono contento di essere al Torino, avevo lasciato qualcosa in sospeso": così il nuovo centrocampista granata, Rolando Mandragora, mentre varca i cancelli del Filadelfia. "Torno volentieri per dare una mano - aggiunge il classe 1997, già al Toro tra gennaio 2021 e maggio 2022 e prelevato dalla Fiorentina - e adesso conoscerò mister Abate e i nuovi compagni". Il primo appuntamento sarà proprio contro al Franchi di Firenze: "Si vede che era destino..." conclude Mandragora con il sorriso.