Lazio-Romagnoli, stavolta è davvero addio: il difensore sta per firmare con l'Al Sadd

02 Set 2026 - 12:50
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La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi: Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio prima che problemi burocratici fermarono l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca.

In queste ore, invece, scambio di documenti in corso tra l'Al Sadd e il club biancoceleste, con le visite mediche già prenotate e il difensore pronto a firmare un contratto quadriennale fino al 2030

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