Lazio-Romagnoli, stavolta è davvero addio: il difensore sta per firmare con l'Al Sadd

La telenovela iniziata nel mercato invernale sta finalmente per concludersi. Stavolta non ci dovrebbero essere intoppi: Alessio Romagnoli sarà un calciatore dell'Al Sadd. Il difensore è pronto a salutare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, lì dove sarebbe dovuto andare già a gennaio prima che problemi burocratici fermarono l'accordo proprio a un passo dalla fumata bianca.