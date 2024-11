MANCHESTER UTD, AMORIM DICE ADDIO ALLO SPORTING: "SPIACE, MA È IL MIO MOMENTO"

Ruben Amorim dice addio allo Sporting con una vittoria. "Da domani penserò al Manchester United", ha dichiarato nella conferenza stampa post-partita, dopo aver battuto lo Sporting Braga. E sulla sua decisione aggiunge: "È difficile riassumere tutto in questo momento. È stata un'avventura incredibile. Mi è sempre sembrato di essere completamente sicuro, ma in molti momenti ho avuto qualche dubbio. Tante persone mi hanno aiutato. Ho vissuto in un contesto molto particolare, è stato difficile, quando siamo arrivati, ma so che sarà difficile riprodurre quello che ho qui altrove, poi ci sono altri posti con esposizione e pressione diverse, ho fatto quello che potevo, con caparbietà , ma pensavo sempre alla squadra".