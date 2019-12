Manchester United, Solskjaer blinda Pogba: "E' il miglior centrocampista del mondo"  

L'INVESTITURA

In cima alla lista dei desideri di Real Madrid e Juventus, da tempo pronte a tutto per lui, Paul Pogba sembra destinato a rimanere un sogno. Questo, almeno, stando alle parole di Solskjaer: "E' il miglior centrocampista del mondo - chiarisce il tecnico del Manchester United -. In campo contro il Newcastle? Vediamo come si sente. Ha fatto davvero bene quando è tornato (è rientrato per la prima volta in campo contro il Watford dall'infortunio della fine di settembre, ndr). Potrebbe essere che lo facciamo entrare fin dall'inizio".



Pogba, che aveva giocato solo due volte dalla fine di agosto a causa di un infortunio alla caviglia, è entrato domenica con lo United già in svantaggio di due gol. "Può giocare ovunque e in tutto il centrocampo. Questa è la bellezza di avere Paul, perché è il miglior centrocampista a tutto tondo del mondo", ha aggiunto il tecnico dello United, che ha affermato che il 26enne non figurerà nella finestra di trasferimento di gennaio nonostante i contatti con il Real Madrid.

Nonostante le recenti vittorie contro il Tottenham e il Manchester City, lo United è all'ottavo posto in Premier League, sette punti dietro al quarto posto del Chelsea. Solskjaer ha ammesso che i progressi sono stati più lenti del previsto, ma ha affermato di essere concentrato sullo sviluppo di un team in grado di dominare: "Ci sono voluti alcuni anni al Liverpool per arrivare a dove sta e dobbiamo continuare a costruire perché è quello che vogliamo raggiungere", ha concluso.