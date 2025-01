Nuovi indizi sull'imminente addio di Marcus Rashford al Manchester United. Ssecondo quanto riportano i media inglesi, l'attaccante non ha viaggiato con il Manchester United a Londra per la partita del terzo turno della FA Cup contro l'Arsenal in programma oggi pomeriggio. Il Mail on Sunday riporta che l'inglese non è stato visto alla stazione di Stockport prima che Ruben Amorim e la squadra salissero sul treno per la capitale.