Manchester United, Pogba spera ancora nel Real ma i Red Devils fanno muro

"Per ora sono al Manchester United, poi vedremo". Dopo la rotonda vittoria sul Chelsea, Paul Pogba non ha chiuso all'ipotesi di un trasferimento nonostante il mercato (in entrata) in Inghilterra sia terminato da una settimana, con i Diavoli Rossi quindi impossibilitati a sostituire il centrocampista francese. Secondo quanto riferisce Marca il 26enne è consapevole che servirebbe "un miracolo", però non avrebbe perso del tutto le speranze. Non ha intenzione di forzare la mano con il club e tuttavia ribadirà a chiare lettere l'intenzione di salutare dopo tre stagioni all'Old Trafford. Fino a questo momento Mino Raiola non è riuscito a scardinare il muro eretto dagli inglesi ma potrebbe andare in missione Oltremanica per l'ultimo disperato tentativo. United, inizio col botto: poker al Chelsea





















































Missione ai limiti dell' impossibile perché, scrive As, lo United non lascerà partire il proprio giocatore nemmeno di fronte a un'offerta da 200 milioni di euro e anche a Madrid si sarebbero ormai rassegnati o quasi. Non trova infatti al momento conferma la voce rilanciata dal Manchester Evening News di una promessa fatta da Jorge Mendes al club della famiglia Glazer. In sostanza il procuratore avrebbe garantito l'arrivo di Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona già a gennaio dopo che è sfumato nell'attuale sessione di trattative: così i Red Devils resterebbero senza il sostituto di Pogba 'solo' per 4 mesi. Difficile, se non impossibile, che tale ipotesi prenda forma. Con buona pace di tutti i protagonisti della vicenda.