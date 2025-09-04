Cagliari, il ds Angelozzi: "Belotti voleva stare con noi"

"Quando, con le offerte che ci sono arrivate - ha detto - abbiamo ceduto Zortea e Piccoli, è scattato il piano B. Per quanto riguarda l'attacco stavamo pensando anche all'estero. Ma poi abbiamo preferito optare per profili che già conoscessero il calcio italiano. C'erano quattro nomi: Belotti, Cutrone, Cheddira, Dany Mota. Belotti era entusiasta. Noi nel frattempo ci siamo informati. E i riscontri sono stati molto chiari: mi hanno detto che Belotti, a 31 anni, si allena con la voglia di un ragazzino, come fa Belardi del Sassuolo. L'età? Trentuno anni non sono molti per un attaccante, pensiamo a Lukaku o a Vardy. Gli ultimi campionati? Roma e Firenze non sono piazze facili, ma il giocatore non si discute, la sua storia parla chiaro".