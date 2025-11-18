Manchester United, Joao Gomes apre al trasferimento

Il Manchester United studia le prossime mosse in vista del mercato di gennaio. I Red Devils sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e avrebbero messo nel mirino Joao Gomes: il centrocampista del Wolverhampton rappresenterebbe un jolly importante per Ruben Amorim, visto che potrebbe giocare sia come regista ma anche come esterno e rifinitore. Secondo quanto riportato da Record, il brasiliano avrebbe già dato il via libera al trasferimento: ora la palla passa ai due club, con lo United che dovrebbe presentare ai Wolves un'offerta da circa 44 milioni di sterline.