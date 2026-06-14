Manchester United, il Bayern ci prova per Rashford: il Barça osserva

Il futuro di Marcus Rashford è in bilico. Il Barcellona non acquisterà l'attaccante a titolo definitivo (la clausola da 30 mln con il Manchester United scade domani) e il classe '97 farà ritorno ai Red Devils dopo un'ottima stagione in Catalogna. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il tecnico Michael Carrick parlerà con lo United per valutare tutte le opzioni sul tavolo, tra cui la cessione al Bayern Monaco. Nelle ultime ore, infatti, i tedeschi hanno mostrato un forte interesse per Rashford e starebbero già valutando un'offerta da proporre a club ed entourage. Nel frattempo, il Barça non molla la presa e proverà a trattare per il prolungamento del prestito.