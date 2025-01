Manchester City, ufficiale Khusanov

Abdukodir Khusanov è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. Lo ha annunciato il club sui suoi profili social. Il difensore uzbeko classe 2004 voluto da Guardiola per puntellare il reparto arretrato è stato acquistato dal Lens per 40 milioni di euro. "Il Manchester City è lieto di annunciare l'acquisto di Abdukodir Khusanov dal Lens con un contratto di quattro anni e mezzo - si legge nel comunicato -. Khusanov ha scelto di indossare la maglia numero 45! Il difensore internazionale uzbeko si unirà alla squadra di Pep Guardiola per la seconda parte della stagione 2024/25, con un contratto che lo terrà legato al Club fino all'estate del 2029".