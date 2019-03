Manchester City, Hoeness: "Guardiola spende e lo sceicco alza il prezzo del petrolio"

23/03/2019

La Camera Investigativa della Uefa nei giorni scorsi ha aperto un'inchiesta nei confronti del Manchester City per possibile violazione del Fair Play Finanzario . E le dichiarazioni rilasciate da Uli Hoeness , presidente del Bayern Monaco, non aiuteranno gli inglesi: " Guardiola mi ha raccontato cosa succede quando vuole un giocatore da 100 milioni di euro : mostra un video allo sceicco Mansur bin Zayd Al Nahyan (proprietario del City, ndr) che il giorno dopo alza il prezzo del petrolio di qualche millesimo di euro e recupera tutti i soldi spesi".

Guardiola avrebbe spiegato al presidente del Bayern anche come avviene il confronto diretto tra lui e lo sceicco: "C’è un banchetto ricchissimo, in cui si guardano i video preparati da Pep e poi lo sceicco trasferisce i fondi che servono per completare il trasferimento". Hoeness ha rincarato la dose: "Sono fiero del fatto che noi per cose del genere non facciamo debiti ma prendiamo i soldi dal conto in banca".