Manchester City, Guardiola: "Walker? Se uno non è felice, non lo trattengo"
27 Set 2025 - 17:23
Pep Guardiola ha parlato di Kyle Walker che, dopo il prestito dello scorso anno al Milan, questa stagione è andato al Burnley: "Se un giocatore non è felice non posso trattenerlo. Ma resta uno dei migliori terzini della storia".
