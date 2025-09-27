Cosa farà Busquets? Mascherano: "L'allenatore"

Javier Mascherano ha parlato del futuro del suo ex compagno di squadra Sergio Busquest, che nelle scorse ore ha annunciato il ritiro dal calcio a fine stagione: "Ieri mi ha detto che farà l'allenatore, ha tutte le qualità per farlo".
