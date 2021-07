Mancano alternative credibili: il futuro di Ronaldo è sempre in bianconero  

JUVENTUS

Nonostante la dirigenza non sia convinta della strategia di Mendes per il rinnovo fino al 2023, CR7 sembra destinato a restare a Torino

Cristiano Ronaldo è in vacanza suo malgrado. Dopo l'eliminazione del Portogallo il suo agente Jorge Mendes ha proposto alla Juventus un rinnovo fino al 2023. La dirigenza bianconera non sembra convinta e nei prossimi giorni il futuro di CR7 sarà più definito. In ogni caso, rinnovo o meno, più passano le ore più aumentano le possibilità che, alla fine, resti a Torino. Anche perché le alternative, al momento, scarseggiano.

Non decolla l’ipotesi Manchester United. E anche il ritorno a Madrid è pista difficilmente percorribile: Carlo Ancelotti lo riaccoglierebbe più che volentieri, il presidente Florentino Perez proprio no. Il Paris Saint Germain diventerebbe serio candidato solo in caso di cessione, comunque complicata, di Mbappé. Anche la recente conferenza stampa in casa Juve, con la presentazione del nuovo corso dirigenziale, ha chiarito che segnali di divorzio per il momento non ce ne sono. Insomma, Cristiano Ronaldo a vacanze finite sembra pronto a presentarsi alla Continassa, a ritrovare Massimiliano Allegri e a rimettersi al centro del progetto Juve.