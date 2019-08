Malcom ai saluti dopo una sola stagione al Barcellona. Il brasiliano, trasferitosi l'anno scorso in Catalogna per 42 milioni, sarà a breve un giocatore dello Zenit. Secondo quanto riporta la stampa catalana il giocatore non è presente agli allenamenti agli ordini di Valverde, proprio perché ha il permesso da parte del club di trattare il suo trasferimento in Russia. L'affare sta per chiudersi per un costo di 40 milioni.