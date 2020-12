Maicon torna in Italia; da gennaio giocherà in Serie D

Adesso è ufficiale: Maicon tornerà a giocare in Italia con l'inizio del nuovo anno. Il terzino brasiliano, protagonista degli ultimi successi dell'Inter e poi in campo anche con la Roma, è stato infatti ingaggiato dal Sona, formazione veneta che milita in Serie D. Maicon, oggi 39 anni, arriva dal Villa Nova e sarà a disposizione della squadra a partire da gennaio. "Uno dei terzini più forti mai visti", ha annunciato il suo nuovo club.