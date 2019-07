Harry Maguire diventerà un giocatore del Manchester United nelle prossime ore, la trattativa è ormai in chiusura. Il difensore inglese non si è nemmeno presentato agli allenamenti del Leicester ed è pronto a trasferirsi ai Red Devils. L'affare doveva essere definito già da qualche settimana, ma evidentemente non è stato semplice trovare l'accordo per quella che sarà una cifra record per un difensore: 89 milioni di euro.