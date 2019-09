L'ultimo giorno di mercato in diretta su Sportmediaset.it

Icardi resterà all'Inter o andrà al Psg al fotofinish? Il Milan riuscirà ad assicurarsi Taison dopo Rebic? E La Juventus interverrà per puntellare la difesa in seguito all''infortunio di Chiellini o rimarrà così? Queste sono solo alcune delle domande che caratterizzano l'ultima giornata di mercato della sessione estiva. Sportmediaset.it vi accompagnerà in queste ore con aggiornamenti continui sulle trattative che hanno tenuto banco per mesi diventando vere e proprie telenovele. Oggi arriveranno le sentenze definitive: non c'è più tempo per ripensamenti. Allora restate sintonizzati con noi: a partire dalle 12 appuntamenti live dall'Hotel Sheraton prima del gran finale dalle 21.