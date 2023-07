Lukaku torna al Chelsea: ha comunicato che lunedì sarà al raduno

L'INTRECCIO

Dopo l'affare saltato con l'Inter, Big Rom ha contattato Pochettino per informarlo ch risponderà alla convocazione

© Getty Images In attesa di nuovi sviluppi sul futuro, Romelu Lukaku torna al Chelsea. Dopo la notte di fuoco che ha svelato la trattativa con la Juve e sancito la rottura con l'Inter, l'attaccante belga ha comunicato infatti al tecnico Pochettino che lunedì si presenterà al raduno dei Blues insieme al resto della squadra. Una decisione attesa e prevista dagli accordi tra il bomber e il club, ma che aggiunge un nuovo elemento al già intricato intreccio di mercato su Big Rom.

Con la Juve sullo sfondo, del resto, al momento il futuro di Romelo Lukaku è in stand-by, diviso tra il Chelsea che vorrebbe cederlo, i contatti con i bianconeri per un eventuale dopo Vlahovic e le sirene arabe rifiutate in un primo momento ma ora comunque tra le possibili opzioni.

Una situazione complicata da gestire e da cui ormai si è definitivamente sfilata l'Inter, delusa dal giocatore e furiosa per le mosse del suo entourage. Una rottura insanabile, che ha chiuso le porte di Appiano a Big Rom, rispedendolo in Inghilterra. Tutto in attesa di novità dal possibile domino degli attaccanti, ma senza alcuna certezza. Almeno in tempi brevi. Nel frattempo il campo chiama e Lukaku comincerà la stagione nel ritiro del Chelsea.