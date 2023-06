Lukaku, altro no all'Arabia: rifiutati 58 milioni di ingaggio, vuole solo l'Inter

© afp

Un altro no all'Al Hilal e un altro messaggio chiaro al Chelsea: Romelu Lukaku vuole continuare a giocare in Europa e vuole assolutamente farlo con la maglia dell'Inter. L'ultimo rifiuto, riporta oggi Sky Sports Uk, fa sicuramente scalpore: secondo l'emittente inglese Big Rom avrebbe infatti risposto negativamente alla faraonica proposta di ingaggia di 50 milioni di sterline all'anno, quasi 58 milioni di euro. Il belga è convinto di riuscire a spuntarla ancora una volta, come l'anno scorso, e sta lavorando assieme alla dirigenza nerazzurra per vincere la resistenza dei Blues. Sempre dall'Inghilterra arriva la notizia che l'Inter è pronta a presentare una nuova offerta al club londinese, con un obbligo di riscatto inizialmente fissato a 30 milioni.