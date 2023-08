Lukaku alla Juve, contatti già a marzo? L'Inter pronta a cautelarsi

IL CASO

Scoppia il giallo delle tempistiche: secondo alcune ricostruzioni Big Rom tratterebbe con i bianconeri dalla primavera

Sembrava nuovamente promesso sposo dell'Inter, poi il colpo di scena e la grande rottura: dietro c'è la Juve. Il caso Lukaku, ormai una vera e propria telenovela, continua a non deludere. L'ultima puntata? Il giallo delle tempistiche. Sì, perchè secondo alcune ricostruzioni, i primi contatti tra i bianconeri e l'agente del belga, Sebastian Ledure, sarebbero andati in scena addirittura a marzo. Ossia nel bel mezzo della scorsa stagione, ancora prima dell'arrivo di Giuntoli dietro la scrivania a Torino. Contatti seguiti dall'ok della punta al trasferimento, arrivato subito dopo la notte della finale di Champions League tra Manchester City.

Insomma a dare retta a queste voci, la 'trattativa' tra la Juventus e Lukaku arriverebbe da lontano. Sondaggi, incontri e telefonate quindi, che sarebbero avvenuti mentre l'ex Manchester United vestiva la maglia dell'Inter. In Viale della Liberazione, e non potrebbe essere altrimenti, queste indiscrezioni non sono state affatto accolte con piacere: Marotta, scrive La Gazzetta dello Sport, è pronto a tutelarsi in tutte le sedi opportune: fino al 30 giugno Big Rom era un tesserato della Beneamata, e contattare un calciatore senza il permesso del club in cui gioco è vietato. Da Torino naturalmente smentiscono: per la Juve il tutto sarebbe iniziato a luglio, con la punta che aveva già fatto ritorno al Chelsea. Proprio con i Blues si sta cercando di mettere in piedi lo scambio Lukaku-Vlahovic: Giuntoli si augura che i londinesi aumentino l'offerta cash, nel corso di una settimana che potrebbe risultare decisiva.