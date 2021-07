Luis Alberto, clima sereno in ritiro. Ma il Milan è in agguato

LAZIO

Il fantasista spagnolo è arrivato ad Auronzo e ha firmato autografi ai tifosi. Non è un mistero però che se ne voglia andare

Luis Alberto è arrivato in ritiro, si è chiarito con Sarri e con i compagni e ha firmato gli autografi ai tifosi. Tutto rientrato dunque? Non proprio. Non sembra possibile che tutto si possa risolvere con la multa da pagare al club per il ritardo al raduno. Non è un mistero che il giocatore voglia partire. La Lazio, per liberarsene, vuole una cifra tra i 40 e i 50 milioni. E il Milan vuole provare ad arrivare allo spagnolo inserendo dei giocatori come contropartita.

Si parla di due tra Rafael Leao, Mattia Caldara e Samuel Castillejo. Maurizio Sarri apprezza moltissimo il portoghese, ma la volontà potrebbe essere quella di proporre Alexis Saelemaekers come contropartita. In particolare, l'attaccante portoghese ex Lille sarebbe un esterno ideale per il gioco di Maurizio Sarri e l'agente Jorge Mendes è stato di recente avvistato nella Capitale, con i suoi buoni rapporti con Lotito come vantaggio in un'eventuale trattativa.

Oltre a Leao, però, rispetto agli altri due nomi potrebbe essere funzionale al gioco laziale Alexis Saelemaekers, anche se il belga è un calciatore decisamente apprezzato da Pioli. La trattativa deve quindi ancora decollare ma, se Luis Alberto - in scadenza di contratto nel 2025 - non si riconcilierà con il proprio presidente, l'addio diventerà inevitabile: il Milan sta così facendo capire di poter trovare la soluzione al problema con un'articolata operazione di mercato. Per la stessa posizione, ai rossoneri continua a piacere il trequartista croato di 23 anni Nikola Vlasic, autore di 11 gol nell'ultima Premier Liga russa con la maglia del Cska Mosca.