Luciano Zauri nuovo allenatore del Campobasso

Luciano Zauri è il nuovo allenatore del Campobasso, società che milita nel campionato di Lega Pro. L'accordo, in vigore dal prossimo primo luglio, è stato siglato nelle scorse ore. Zauri, classe 1978, ha calcato palcoscenici prestigiosi del calcio italiano indossando le maglie di Atalanta, Lazio, Fiorentina e Sampdoria. Appese le scarpette al chiodo, ha intrapreso un percorso da tecnico che lo ha portato sulle panchine di Pescara, Udinese, Bologna e Foggia, affinando il proprio profilo in contesti tecnici differenti. Non ultimo, ha lasciato il segno a livello internazionale con la brillante esperienza a Malta alla guida degli Hamrun Spartans, culminata con la vittoria del titolo nazionale. La società rossoblù ha anche formalizzato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo, Giuseppe Figliomeni, al suo terzo incarico dirigenziale dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2023 al termine di una lunga carriera da difensore centrale tra serie B e C.