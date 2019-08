La Juventus sta accelerando i tempi per lo scambio tra Cancelo e Danilo con il Manchester City. Se il brasiliano dovesse arrivare davvero a Torino, è molto probabile che uno dei terzini presenti in casa bianconera possa partire. L'indiziato è Luca Pellegrini che potrebbe tornare in prestito a Cagliari dove ha fatto bene nella seconda parte della scorsa stagione.

Tempo reale domenica 04 agosto