Lotta di mercato per Huijsen: Arsenal, Chelsea, Liverpool e Bayern se lo contendono

Dean Huijsen sarà uno dei nomi che animerà il prossimo mercato estivo. Prelevato soltanto 12 mesi fa dalla Juventus, ora il Bournemouth si trova tra le mani un vero e proprio gioiello conteso tra dalle migliori squadre al mondo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, sarebbero diversi i club a essersi già mossi con l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco e, più staccate Tottenham e Newcastle. Nel contratto del difensore spagnolo è presente una clausola da 50 milioni di sterline: questo fa pensare che a fare la differenza saranno il progetto e le condizioni contrattuali proposte al calciatore. Al momento, nonostante le voci, il Real Madrid non si sarebbe ancora mosso per provare a ingaggiare Huijsen. La squadra più vicina è probabilmente il Chlesea: i Blues sarebbero stati disposti a prelevare l'ex Juve già nel mercato di gennaio. Opzione scartata da club e giocatore, ma tutto fa pensare che i londinesi torneranno all'assalto nella finestra di mercato estivo.